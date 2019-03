Digital World 4 - pt.3

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone.

Nella puntata di oggi: arte e intelligenza artificiale in mostra grazie Low Form, ce ne parla Bartolomeo Pietromarchi; Gino Roncaglia continua il suo viaggio nel rapporto tra realtà digitale e immaginario. E oggi è la volta del cyberpunk; Pubblica amministrazione europea e tecnologie digitali, è amore? No: secondo Paul Hofheinz stiamo ancora ai preliminari; e infine: la psi-co-me-tria, ossia quell'indagine psicologica che mira alla valutazione quantitativa dei comportamenti. Come si applica alla nostra vita online? Ce lo dice Vesselin Popov dell'Università di Cambridge.

