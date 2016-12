Digital World- Imparare

Digital World, il nuovo programma di Rai Cultura di indagine e riflessione sui cambiamenti legati alle tecnologie digitali. In dodici puntate, Matteo Bordone affronta le sfide dell’era digitale: in ogni puntata, Bordone approfondisce vari temi, puntando l’attenzione sulle principali novità tecnologiche e le ricadute che queste hanno nei diversi settori, dall’informazione alla scuola, dalla società alla finanza, dall’ambiente alla salute.

Il titolo della dodicesima puntata è "Imparare". Lim, tablet, pc, smartphone: la scuola digitale è ormai immersa in un mondo nel quale l'insegnate tradizionale nella costruzione dei percorsi formativi è affiancato da tanti nuovi strumenti e anche, e sempre di più, dai propri studenti. Matteo Bordone, in un viaggio a più tappe, ci mostra come le tecnologie abbiano modificato non solo il modo di insegnare di apprendere ma soprattutto la forma stessa della trasmissione del sapere. Nel suo percorso incontra fra gli altri il professore di Estetica Pietro Montani e il sociologo della comunicazione Mario Morcellini.



Tags

Condividi questo articolo