Digital World4 - Sommario: pt.1

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone. Nella puntata di oggi: non solo Game of Thrones: è arrivata l'era delle web series. Ce ne svela i segreti Simone Arcagni; tecnologia reale e tecnologia immaginata: Gino Roncaglia sul digitale come è e come (forse) doveva essere; nuove tecnologie per nuovi cittadini europei: il futuro dell'insegnamento secondo Mario Pireddu; e infine: il communication manager e storyteller digitale Giampaolo Colletti ci getta nel magico mondo del “fare impresa” online. Un mondo con regole tutte sue, dove uno più uno può non fare due.

In onda domenica 10 marzo alle ore 22.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

