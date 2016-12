Documentari divulgativi - Selvaggio a chi?

"Selvaggio a chi?" è un documentario divulgativo in 2 episodi che andrà in onda Domenica 18 dicembre alle ore 20.30 su Rai Scuola e in streaming su Rai Play.

Cinque appartenenti ad una tribù che vive nelle isole Vanuatu in Melanesia (a Nord e Nord Est dell’Australia), lasciano per la prima volta il loro villaggio sperduto nel Pacifico per approdare, da esploratori, in uno dei Paesi più rappresentativi del nel mondo occidentale, il Regno Unito.

Armati di videocamera vanno a conoscere e a filmare luoghi, abitudini e modi di vivere delle diverse tribù britanniche: classe operaia, ceto medio, alta società. Lavoreranno in una fattoria di maiali nella contea di Norfolk, si perderanno nella giungla urbana di Manchester e faranno la conoscenza del principe Filippo in persona!

Tutte esperienze e luoghi che a loro appariranno pieni di stranezze e che ci faranno riflettere sulla società in cui viviamo.

