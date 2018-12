Don Luigi Epicoco: l`importanza del dialogo tra religioni

Quinta e ultima parte dell'intervista al sacerdote, filosofo e scrittore Don Luigi Epicoco, realizzata da Rai Filosofia durante la 2^ edizione del Kum! Festival, manifestazione diretta da Massimo Recalcati, tenutasi dal 18 al 21 ottobre 2018 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.

Nel filmato una serie di riflessioni di Epicoco sul tema della conferenza Alzati! Risvegliati! Forme di rinascita tra buddhismo, ebraismo e cristianesimo cui ha partecipato insieme al Lama Paljin Tulku Rinpoce e al Rabbino Roberto Della Rocca.

Luigi Maria Epicoco è sacerdote della diocesi di L’Aquila. Filosofo e scrittore, insegna alla Pontificia Università Lateranense di Roma, all’ISSR di L’Aquila e tiene corsi anche a Gerusalemme. È parroco della Parrocchia Universitaria di L’Aquila e dirige la Residenza Universitaria San Carlo Borromeo. Ha al suo attivo testi e articoli scientifici di carattere filosofico, teologico e spirituale. Tra le sue ultime pubblicazioni “Solo i malati guariscono. L’umano del non credente”, “Sale non miele. Per una fede che brucia” e “Telemaco non si sbagliava. O del perché la giovinezza non è una malattia” con una prefazione di Massimo Recalcati.

