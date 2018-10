Dopo 80 anni Tintoretto torna a casa: la grande mostra veneziana

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:15 che illustra la settimana culturale italiana, ci racconta Tintoretto 1519 - 1594, un progetto di respiro internazionale, ideato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e dalla National Gallery of Art di Washington, per festeggiare i 500 anni della nascita del pittore veneziano, tra i giganti della pittura europea del XVI secolo, fino al 6 gennaio 2019 a Palazzo Ducale.

