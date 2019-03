Dr. Jack Hill and Mr. Speech 2 - Ep.1: Starting All Over Again

Ida non si rassegna e continua a cercare Jack. Il giovane scienziato inglese da sei mesi sembra scomparso nel nulla. Ida è convinta che la sparizione di Jack sia legata alla sua invenzione, un microchip che consente a chi lo utilizza di parlare le lingue straniere in modo automatico. In onda lunedì 18 marzo alle ore 17.10 su Rai Scuola canale 146 dt.