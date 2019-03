Dr. Jack Hill and Mr. Speech 2 - Mistery Box (ep.4)

Continuano le avventure di Jack Hill, il giovane ricercatore inglese inventore del Mr. Speech, un dispositivo elettronico capace di interagire con il cervello, in modo da permettere a chi lo utilizza di parlare le lingue straniere in modo automatico. Jack, dopo aver sperimentato su stesso il microchip, è in grave difficoltà.

Il dispositivo, infatti, sembra aver preso il sopravvento su di lui e lo spinge a comportamenti pericolosi e antisociali. Jack, per evitare il peggio, si chiude in un laboratorio di fortuna, deciso a trovare un modo per liberarsi del Mr. Speech. Alla ricerca di una soluzione, Jack studia le funzioni del linguaggio e riflette sulla complessità della comunicazione.

In questo episodio il capo di Jack manda la sua collaboratrice Kim a casa di Ida. Con la scusa di consegnare a Ida gli effetti personali che Jack ha lasciato in ufficio, Kim cerca in casa il computer di Jack e fa un back up del contenuto.

In onda giovedì 21 marzo alle ore 17.10 su Rai Scuola canale 146 dt.

Tags

Condividi questo articolo