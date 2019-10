EdMondo: il mondo virtuale per la formazione a distanza e per la didattica in classe

EdMondo è il mondo virtuale 3D online dell'INDIRE, dedicato esclusivamente a docenti e a studenti per l’innovazione didattica, come ci illustra Andrea Benassi, ricercatore Indire, che ha preso parte all'edizione 2019 di Fiera Didacta.

Un mondo virtuale è un ambiente simulato al computer, popolato da utenti che, attraverso i propri avatar, possono esplorare simultaneamente o indipendentemente il mondo virtuale, partecipare alle sue attività e comunicare con altri utenti. All’interno di edMondo è attiva da diversi anni una comunità di insegnanti che ne sta sperimentando il potenzialità educativo. Per gli studenti si potenziano competenze e abilità trasversali fruibili in ambiti diversi: costruire in 3D e sviluppare l’organizzazione degli spazi, condividere, collaborare e scambiare esperienze a distanza, costruire oggetti didattici virtuali, fare ricerche in rete per studiare le tecniche di programmazione, utilizzare tecniche di progettazione, registrazione per grafica/audio/video. Gli alunni/avatar accedono a uno spazio attrezzato per pratiche operative di matematica, arte, storia, tecnologia, scienze. All’interno del mondo virtuale si realizzano cantieri virtuali, si riproducono musei, laboratori, edifici, percorsi logici, strade impianti e strutture dedicate in un ambiente immersivo.

Tags

Condividi questo articolo