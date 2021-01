Educazione ambientale: "La Terra è il mio Tesoro", un progetto per la scuola primaria

Sostenibilità ambientale e riduzione dei consumi sono al centro della campagna educativa “La terrà è il mio tesoro, la esploro e la proteggo” promossa da Giunti Scuola e Alpitour che coinvolge circa 50.000 bambini delle classi III, IV, V delle scuole primarie di 7 province: Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania.

Il progetto è alla seconda edizione, dopo il successo del primo anno, nonostante le restrizioni imposte alle scuole dalla pandemia.

I docenti delle 2.000 classi che hanno aderito quest’anno, guidati da materiali e libri per parlare di questi temi anche ai più piccoli, hanno il compito di coinvolgere i bambini e le famiglie nel delicato tema dell’ “impronta ecologica” di ciascuno e della consapevolezza di quanto ogni azione possa incidere sull’equilibrio ambientale.

Si tratta di una campagna crossmediale realizzata a più livelli: sono stati confezionati 2.000 kit, in arrivo in questi giorni nelle classi partecipanti, con materiali informativi, ludici e didattici che utilizzano un linguaggio attento alle emozioni dei bambini, per svolgere attività a scuola e a casa; sono stati predisposte 50.000 copie del libro “Tacitus e l’impronta ecologica”, scritto per l’iniziativa e destinato a ogni bambino con un racconto, delicato e divertente, di una famiglia alle prese con la difficile sfida di ridurre la propria impronta ecologica: la storia si serve di un linguaggio in grado di stimolare l’azione concreta e autonoma, oltre a determinare una consapevolezza duratura.

Tutte le classi che hanno aderito alla campagna possono inoltre partecipare al concorso a premi dal titolo “La nostra classe lascia il segno” realizzando entro il 31 marzo 2021 la propria impronta ecologica, un elaborato che raccoglie i disegni e pensieri di tutti i bambini della classe. Ciascuno individuerà il proprio maggior spreco e l’azione sostenibile che lo contrasta. Gli elaborati saranno pubblicati sul sito www.terramiotesoro.it dove chiunque potrà votarli entro il 7 maggio 2021.

Tutte le attività sono pensate per essere svolte in sicurezza in classe, dal momento che le lezioni delle scuole primarie si svolgono ancora in presenza. Tuttavia, in considerazione dell’evolversi dell’attuale emergenza sanitaria, è stata già prevista anche una modalità online, che sarà attivata in caso di necessità.

Il grande successo riscontrato anche in questa seconda edizione conferma la convinzione dei promotori che i temi siano di grande interesse, anche in continuità con le linee guida sulla scuola proposte nell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, sottoscritta dai 193 Paesi membri dell’ONU e recepita dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) nel Piano per l’Educazione alla sostenibilità.

Tutte le informazione sul sito Terramiotesoro

Tags

Condividi questo articolo