Elle Active!, il forum dedicato al lavoro femminile

Sabato 10 e domenica 11 novembre all’Università Bicocca di Milano avrà luogo la terza edizione di Elle Active! il forum del settimanale Elle Italia nato per accompagnare in maniera utile e concreta l'avanzamento delle donne nel mondo del lavoro.

Due giornate di incontri di formazione con esperti, coach e psicologi, workshop pratici e sessioni plenarie per offrire analisi e approfondimenti sugli aspetti del mondo delle donne e del loro lavoro. Elle Active! è un invito a donne di tutte le età e professioni a confrontarsi su queste tematiche, offrendo strumenti appropriati e informazioni utili per orientarsi con consapevolezza nella vita professionale e attivare il cambiamento.

L’evento propone sessioni plenarie con Istituzioni e relatori di alto livello in Aula Magna, incontri di formazione in aule tematiche gestiti da numerosi e qualificati esperti, corner organizzati dalle aziende women friendly per valorizzare la propria immagine e la propria vita professionale e sessioni di mentoring dove ci si può iscrivere a colloqui a tu per tu con i responsabili delle Risorse Umane delle principali Aziende italiane.

Un ricco parterre istituzionale inaugura la giornata di sabato con una sessione plenaria dedicata proprio alle urgenze del lavoro femminile. Apre i lavori Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera dei Deputati e a seguire un confronto aperto su questa tematica a cui partecipano Elsa Maria Fornero, economista, accademica e politica italiana, Paola Profeta, docente di scienze economiche all’Università Bocconi, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Marco Sesana, AD di Generali Italia moderati da Corrado Formigli, giornalista e conduttore tv e Maria Elena Viola, Direttrice di Elle Italia.

Molti gli argomenti trattati assieme a importanti nomi dell’economia, della cultura, dello sport e dello spettacolo in questa edizione: dalle politiche di sostegno adottate dalle aziende, alle problematiche e le opportunità delle donne nello sport, dalle iniziative umanitarie ideate e gestite da donne, alle testimonianze delle protagoniste della comunicazione.

Quattro le aule tematiche: l’aula ‘digitale’ per capire come sfruttare tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie; l'aula ‘psicologica’ per imparare a gestire i conflitti ed esprimere il proprio potenziale; l'aula ‘tutorial’ per apprendere le tecniche per raggiungere i propri obiettivi, l’aula ‘cambio vita’ per prendere esempio da chi ha avuto il coraggio di dare una svolta alla propria carriera. Inoltre uno spazio dedicato al mentoring, occasione unica per avere un confronto con chi ricopre ruoli di responsabilità in Azienda.

Due giorni di eventi volti a creare un percorso completo: dalla corretta realizzazione di una start-up ai consigli per scegliere l’outfit per un colloquio, dai piani di formazione one-to-one a temi di grande attualità quali l’importanza di fare rete, il bilanciamento tra vita privata e professionale, la possibilità di riprogettare il proprio lavoro.

Elle Active! ha la prerogativa di offrire alle donne suggerimenti e consigli per migliorare la loro vita lavorativa ed è giunto alla sua terza edizione annoverando di anno in anno un numero sempre crescente di iscritte: nella scorsa edizione sono state circa 5.500 le donne partecipanti, tra studentesse, neo-lavoratrici, donne in attesa di occupazione e donne in carriera.



Sabato 10 novembre e domenica 11 novembre dalle 9.00 alle 18.00

Università degli Studi di Milano Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo 1

Partecipazione gratuita iscrivendosi al link https://elleactive.hearst.it/ o direttamente ai desk di ingresso nei giorni di forum.

