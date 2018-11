Emilio Gentile. Il fascismo e lo Stato etico

In questa intervista, realizzata in occasione del festival Dialoghi di Trani 2018, Emilio Gentile ci spiega un aspetto centrale della strategia di Mussolini: per il fascismo il primato, sia individuale che collettivo, era lo "Stato etico", una struttura fortemente centralizzata che stabiliva come vivere, come comportarsi e per quali ideali. Fondamentale, per affermare questo principio, l'alleanza con la Chiesa cattolica, soprattutto in materia di politiche famigliari.

Emilio Gentile è professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza e socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Nel 2003 ha ricevuto dall’Università di Berna il Premio Hans Sigrist per i suoi studi sulle religioni della politica. Collabora al “Sole 24Ore”.

Tags

Condividi questo articolo