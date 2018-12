Enrico Vicenti, Filosofia come risorsa cruciale per vivere insieme

Intervenendo al convegno La Filosofia per i diritti umani e la cittadinanza che si è tenuto all'Istituto di Studi Germanici di Roma, in villa Sciarra, il 15 novembre 2018 in occasione del World Philosophy Day, Enrico Vicenti, Segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco ha commentato il messaggio inviato da Audrey Azoulay, Direttore Generale dell'Unesco secondo cui "la filosofia è una risorsa cruciale per vivere insieme e per tutte le società che sono libere e pluralistiche - o che aspirano ad esserlo".

