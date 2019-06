EPALE: Piattaforma elettronica per l`apprendimento degli adulti in Europa

L‘Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) è l’ambiente online aperto a tutti, dedicato a chi opera nel settore dell’educazione degli adulti. Punto di incontro europeo sulle migliori pratiche ed esperienze, la piattaforma ha lo scopo di aprire all’Europa il dibattito nazionale sui tanti temi che intersecano i percorsi educativi pensati per gli adulti. Sulla piattaforma è possibile scambiare notizie, opinioni, idee e risorse con altri professionisti in tutta Europa. Attualmente sono circa 50.000 gli iscritti e 5.000 quelli in Italia (+30% rispetto al 2018).

Ogni mese oltre 100 esperti italiani del settore si registrano al portale europeo e il nostro Paese è il primo paese dell’Unione europea per numero di iscritti e il secondo nel mondo. Gli italiani sono i più attivi nel consultare le risorse della piattaforma, che comprendono notizie, contributi su blog e il calendario europeo degli eventi dedicati all’educazione degli adulti. L’Unità nazionale EPALE ha sede presso l’Indire.

