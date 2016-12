Eugenio Montale: la formazione scolastica

Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d’orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi… Sono i versi di una delle liriche più note di Ossi di seppia (1925), la prima raccolta poetica di Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre 1981), premio Nobel per la letteratura nel 1975. Sono i versi scelti da questo audiovisivo come incipit di una breve ricostruzione biografica che muove proprio dai luoghi dell’infanzia e della prima giovinezza del poeta: la casa in cui nacque, ultimo di sei figli di un’agiata famiglia della media borghesia, la villa a Monterosso, nelle Cinque Terre, dove era solito trascorrere le vacanze estive, e poi ancora la scuola elementare, poco frequentata, per via di una salute malferma che lo costringeva a lunghi periodi di assenza, e l’istituto tecnico commerciale “Vittorio Emanuele”, dove si diplomò nel 1915. A quell’epoca, non ancora ventenne, il suo interesse letterario era già vivissimo, benché frutto di una formazione essenzialmente da autodidatta, nutrita, tra l’altro, dalla passione per il melodramma e dallo studio delle lingue straniere.

La “conversione” alla poesia avvenne anche attraverso la scoperta della musica di Debussy. È lo stesso Montale a raccontarcelo, in una preziosa intervista del 1966.

