Facce da libri, IX edizione: 25 appuntamenti con le scuole di Bologna

Dal 1° al 3 aprile, 1100 studenti sono coinvolti in 25 appuntamenti organizzati dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, Bologna Fiere, il comune di Bologna e l’Istituzione Biblioteche della città meneghina, in occasione del Bologna Children’s Book Fair.

Vivere circondati dai libri e dalle storie che i libri raccontano è certamente un invito irresistibile ad aggregare al club dei lettori nuovi e più giovani adepti. Essenziale per catturare i ragazzi ed avviarli al piacere della lettura, il coinvolgimento delle scuole e delle biblioteche. Per questo il Gruppo Editori per Ragazzi dell’AIE promuove la manifestazione “Facce da libri in città”, una tre giorni di incontri e di scambi di idee tra autori (le facce da libri), editori e giovani lettori o aspiranti tali, in una serie di appuntamenti organizzati nelle biblioteche di Bologna per trasmettere alle nuove generazioni la curiosità e l’amore per l’oggetto libro e le storie che è capace di raccontarci.

La IX edizione di Facce da libri coinvolge 16 marchi editoriali, 10 biblioteche e oltre 20 istituti con più di mille alunni delle materne, primarie e secondarie di primo grado.

