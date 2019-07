#FacceEmozioni.1500-2020: dalla Fisiognomica agli Emoji

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita dal 17 luglio 2019 al 6 gennaio 2020 la mostra #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji, una grande esposizione, curata da Donata Pesenti Campagnoni e Simone Arcagni, che, partendo dalla prestigiosa e importante collezione sulla fisiognomica del Museo Nazionale del Cinema, ne racconta gli ultimi 5 secoli di storia. Rai Cultura e Rai 5 sono media partner dell'evento.

Un percorso emozionale tra maschere e sistemi di riconoscimento facciale che conferma ancora una volta come il volto sia il più importante luogo di espressione dell’anima dell’essere umano. Una grande esposizione che, partendo dalla prestigiosa collezione del Museo Nazionale del Cinema, racconta gli ultimi cinque secoli di storia della fisiognomica. Un percorso emozionale tra maschere e sistemi di riconoscimento facciale che conferma, ancora una volta, come il volto sia il più importante luogo di espressione dell’anima e cerca nei tratti del viso, ma anche nella sintesi grafica degli emoji, i riscontri dei caratteri e delle emozioni delle persone. Il percorso scelto si concentra sulle arti performative e si interseca con arte, scienza, tecnologia e comunicazione. Il visitatore viene coinvolto in un lungo e affascinante racconto che collega lo studio dei volti del primo pittore del Re Sole, Charles Le Brun, ai vetri per lanterna magica e agli emoji, ai manuali per l’attore, alla tecnica del morphing, ai più avanzati software di face recognition o alle opere di artisti contemporanei che esplorano il volto e le emozioni.



La mostra - a cura di Donata Pesenti Campagnoni e Simone Arcagni - apre al pubblico il 17 luglio in occasione della Giornata Mondiale degli Emoji.

Il Museo ospiterà, dal 25 settembre, la mostra “I 1000 volti di Lombroso”, con fotografie inedite provenienti dall’Archivio del Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” dell’Università di Torino.

Nell'ambito della mostra #FacceEmozioni, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta, dal 17 luglio al 29 settembre 2019, la personale “Paolo Cirio. Exposed” che include tre importanti cicli di lavori dedicati al tema del volto.

