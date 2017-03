Fare Turismo, un`occasione per orientarsi

FareTurismo, che si è svolto a Roma dal 15 al 17 marzo, e' uno dei pochi appuntamenti annuali sul tema della formazione, del lavoro nell'ambito del settore turistico. Migliaia di ragazzi, provenienti soprattutto dagli Istituti alberghieri e per il turismo, hanno incontrato varie associazioni del settore. Le domande più diffuse dei ragazzi in particolare quelli degli ultimi anni scolastici, sono legate agli sviluppi lavorativi nel settore o come proseguire gli studi, oltre alla maturità. Corsi specialistici in varie università, l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS), oltre alle associazioni di categorie (cuochi, direttori di albergo, pasticceri, sommelier, addetti alle cucine ecc.).

Sono stati tre giorni per cercare di orientarsi per il futuro è soprattutto per capire quali sono gli sbocchi professionali non solo in Italia.

Tags

Condividi questo articolo