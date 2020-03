Federica Go!, il progetto di web learning della Federico II di Napoli

Federica Web Learning, il Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione Multimediale dell'università Federico II di Napoli, ha predisposto un piano di intervento straordinario per lo sviluppo in tempi rapidi di corsi di insegnamento in e-learning sulla propria piattaforma Federica.eu (www.Federica.eu), appena rinnovata. Su questa piattaforma sono a disposizione di docenti e studenti, in forma totalmente gratuita, circa 200 MOOC multidisciplinari, ideati e realizzati insieme ai docenti della Federico II in collaborazione con altri atenei nazionali e internazionali e con team di giovani specializzati in education technology.

I corsi vengono sviluppati nel formato Federica GO!, che ottimizza il formato standard di Federica predisponendo sessioni dedicate, anche a distanza, di instructional design per i docenti coinvolti.

L’obiettivo del progetto è di incrementare, in tempi brevi e su ampia scala, il potenziale di didattica multimediale di qualità che oggi caratterizza l’offerta di Federica, con la possibilità di continuare ad utilizzare e aggiornare i corsi anche per i prossimi anni accademici. Con la nuova piattaforma, Federica.eu rafforza la sua mission di servizio gratuito e ad accesso libero per l’alta formazione universitaria, in questa congiuntura drammatica di interruzione delle lezioni in aula.

“Federica Web Learning è stata in grado di riconvertire tutte le professionalità del team sulla produzione di corsi, in risposta alla marcata richiesta di produzione dei vari dipartimenti dell'Ateneo” - sottolinea il Prof. Mauro Calise, Fondatore di Federica Web Learning, “i numeri più significativi li stiamo rilevando dai dipartimenti di Giurisprudenza, Medicina ed Economia, oltre alle richieste di integrazione di contenuti già molto ben rappresentati su Federica.eu, come il dipartimento di Ingegneria, che può contare già sulla disponibilità di tutti i corsi del biennio e due corsi di laurea completi”.

Federica Web Learning nasce come progetto nel 2007 ed oggi è il Centro di ateneo dedicato all’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II. La piattaforma Federica.eu è lo spazio digitale di apprendimento continuo dove aggiornare liberamente le competenze, soddisfare le curiosità, specializzare le conoscenze attraverso una didattica innovativa di qualità universitaria accessibile a tutti.

