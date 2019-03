Felice Piemontese: "Il mio impegno per la legalità"

In occasione della XXIV Giornata della memoria e dell`impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ascoltiamo la storia di Felice Piemontese, 27 anni, che fin da giovane si attiva nella diffusione dei valori della legalità, a partire dal 2010 quando da studente delle scuole superiori, era Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia ed ebbe l’occasione di viaggiare sulla "Nave della Legalità" in occasione degli eventi del 23 maggio a Palermo per ricordare le vittime delle Stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

Di rientro da quel viaggio, insieme ad altri studenti della Provincia di Foggia, si decise di organizzare una serie di incontri sulla legalità, nel 2010 e nel 2011, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni (Ministeri, forze dell’ordine, magistratura) per sensibilizzare i giovani su questo tema.

Uno degli eventi fu organizzato a Monte Sant’Angelo, il Comune di origine di Felice, dove in quegli anni era forte e ben radicata la mafia del Gargano che da decenni aveva condotto a decine e decine di omicidi per una rivalità tra famiglie.

In quello stesso anno fu arrestato uno tra i latitanti inserito nella lista dei trenta più pericolosi d’Italia dal Ministero dell’Interno e proprio le istituzioni, ad ogni vertice, vollero simbolicamente dedicare quella cattura ai “giovani del Gargano” che da mesi prima avevano cercato di accendere i riflettori sul fenomeno.

Mentre era studente nella facoltà di Giurisprudenza all’Università di Foggia, un giorno nel settembre 2012, in volo di ritorno da Palermo, Felice incontra Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone: "Mi presentai- racconta Felice- le dissi che avevo partecipato ad una Nave della Legalità e le chiesi di venire un giorno in Università a Foggia, dove nel frattempo ero stato eletto Senatore Accademico".

Così il 5 dicembre del 2013 tutta la comunità accademica e cittadina di Foggia ospitò in università Maria Falcone per ascoltare la sua testimonianza ed il suo impegno per le nuove generazioni dopo i tragici eventi del 1992.

Da quel momento cominciò una lunga collaborazione, con dei progetti per il mondo universitario ed è così nel 2014 nasce “Università per la Legalità” tra gli Atenei di Palermo, Catania, Foggia e Milano: un modo di mettere in rete progetti e metodi di diffusione dei valori della legalità attraverso un confronto - come naturale prosieguo dopo la scuola - tra giovani che anno dopo anno decidono cosa vorranno fare “da grandi” accomunati però da un comune sentimento di rispetto delle regole.

Quel progetto nel 2016 viene istituzionalizzato su scala nazionale attraverso un protocollo, firmato il 23 maggio di quell’anno in Aula Bunker a Palermo, tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e Fondazione Falcone e viene anche realizzato un gruppo di lavoro che si occupa della sua programmazione ogni anno e così dopo l’Università di Palermo nel 2017 e l’Università di Roma La Sapienza nel 2018, quest’anno gli studenti universitari, si rincontreranno tutti a Genova.

Nel frattempo Felice si è laureato e siccome Monte Sant’Angelo, il Comune di origine di Felice, nel 2015 era stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, e su questo decide di scrivere la sua tesi e nel 2018 viene premiato dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con Libera, con il premio di laurea “Francesco Marcone” dedicato a tutte le vittime di mafia della Capitanata.

