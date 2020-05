Festa dell’Europa 2020. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa

Scuole d’Italia, percorsi d’Europa, un evento tutto digitale per celebrare con gli studenti l'edizione 2020 della Festa dell'Europa e dare loro l'opportunità di confrontarsi direttamente con il lavoro nelle istituzioni europee.

A 70 anni dalla Dichiarazione Schuman, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche europee e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri organizzano una Live Chat dal titolo “Festa dell’Europa. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa”, per ripercorrere le tappe fondamentali da quel 9 maggio 1950, ma soprattutto per dialogare con i deputati europei e conoscere più da vicino il lavoro nelle istituzioni UE.

L'evento si svolgerà on line il 7 maggio alle 11.00 e si può partecipare cliccando qui. Alla Live Chat prenderanno parte studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane coinvolte nei rispettivi percorsi di formazione europei, tra cui gli istituti scolastici che partecipano ai programmi “European Parliament Ambassador School - EPAS”, “Europa = Noi” e “A Scuola di OpenCoesione”.

Protagonisti dell'evento saranno i deputati italiani al Parlamento europeo, che risponderanno alle domande dei giovani spettatori, illustrando il proprio lavoro all'interno delle istituzioni. Aderiscono all'iniziativa: Antonio Tajani, capo delegazione FI/PPE al Parlamento europeo, Presidente commissione per gli affari costituzionali e della Conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento europeo; Brando Benifei, capo delegazione PD/SeD al Parlamento europeo; Nicola Danti capo delegazione Italia Viva/ Renew Europe al Parlamento europeo; Carlo Fidanza capo delegazione FdI/ECR al Parlamento europeo; Tiziana Beghin capo delegazione M5S al Parlamento europeo.

Ospiti d'eccezione gli artisti Stefano Fresi e Cristiana Polegri. Moderano l'evento Metis Di Meo, giornalista e conduttrice RAI, e Daniele Grassucci, direttore e co-founder di Skuola.net.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Presentazione progetti:

Programma scuole ambasciatrici del Parlamento europeo EPAS: Marta Scavone studentessa del Liceo Giordano Bruno di Torino, presenta un video realizzato dalla sua classe, uno dei 5 video vincitori della competizione di quest’anno come miglior video “ Io, l’Europa e l’ambiente”.

Programma ASOC “A scuola di open coesione”: Simona De Luca, Responsabile progetto OpenCoesione, presentata il video delle scuole ASOC.

Programma Europa=noi: Anna Maria Barbarito, dirigente del Servizio Comunicazione e Informazione Istituzionale - Dipartimento per le Politiche Europee Presidenza del Consiglio dei Ministri presentato il programma Europa=noi.

Studenti e Parlamentari europei a confronto:

Panel 1

Antonio Tajani, capo delegazione FI/PPE al Parlamento europeo, Presidente commissione per gli affari costituzionali e della Conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento europeo.

Brando Benifei, capo delegazione PD/SeD al Parlamento europeo

Federica Fraccalvieri, studentessa ambasciatrice del Parlamento europeo Istituto De Viti De Marco di Triggiano - Bari

Martina Zito, IS "Einaudi-Pareto" Palermo studentessa ASOC

Panel 2

Nicola Danti capo delegazione Italia Viva/ Renew al Parlamento europeo

Carlo Fidanza capo delegazione FdI/ECR al Parlamento europeo

Lia Pagotto, studentessa liceo Seneca di Roma classe 4 R Europa=noi

Carlotta Croci, Liceo Scientifico “Peano-Pellico” di Cuneo Studente ASOC

Panel 3

Matteo Adinolfi parlamentare europeo Lega/ ID al Parlamento europeo

Tiziana Beghin capo delegazione M5S al Parlamento europeo.

Stefano Vincenti, studente ambsaciatore Parlamento europeo, Istituto Gramsci di Monserrato- Cagliari

Chiara Capone, studentessa liceo Ripetta di Roma classe 5 A Europa=noi

Per partecipare all'evento cliccare su: Scuole d'Italia, percorsi d'Europa

