Festival della Letteratura di Viaggio - Roma 20/23 settembre

Torna dal 20 al 23 settembre a Roma per la sua 11^ edizione il FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO, la manifestazione si svolgerà tra i giardini di Villa Celimontana e Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana.

Promosso da Società Geografica Italiana, che l'anno scorso ha celebrato il 150° anniversario della sua fondazione, il festival si articola in due parti: un PreFestival dal 12 al 19 settembre e il Festival vero e proprio dal 20 al 23 settembre, più il PostFestival conclusivo del 24 settembre.

Incontri, mostre, premi, performance, spettacoli, proiezioni, laboratori, passeggiate, partite, tavoli. Il racconto del mondo attraverso diverse forme di narrazione del viaggio, di luoghi e culture: dalla letteratura al giornalismo, dal cinema alla fotografia, dalla televisione al teatro, dalla musica al fumetto, per un viaggio inteso come occasione di scoperta, incontro, ascolto, conoscenza, tolleranza. Con tre temi che emergono: migrazioni, in particolare, e poi isole e infine vie, cammini, esplorazioni.

Il Festival, nato nel 2008 da un'idea di Claudio Bocci, è dedicato al racconto del mondo vicino e lontano, attraverso diverse forme di narrazione del viaggio, di luoghi e culture: dalla letteratura alla fotografia, dal cinema al giornalismo, dalla geografia alla musica, dalla storia al teatro. Incontri, mostre, premi, proiezioni, letture, spettacoli, laboratori, visite guidate. Narrazioni di paesi e genti, geografie ed etnie, per una cultura della conoscenza e del rispetto. Un’idea di viaggio inteso come accostamento e attraversamento di mondi, remoti o prossimi, come scoperta e incontro, occasione di relazione, disposizione all’ascolto, esposizione all’alterità.

Tra gli ospiti di questa edizione Franco Salvatori, Presidente emerito Società Geografica Italiana, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, Michela Murgia, Paolo Di Paolo, Nicola Attadio, Diego Bianchi (in arte Zoro), il maestro del fumetto Vittorio Giardino, il premio Strega Edoardo Albinati con Francesca D'Aloja e moltissimi altri.

Per tutte le info e il programma completo vai al sito www.festivaletteraturadiviaggio.it

