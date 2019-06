Festival della lettura ad alta voce 2019

Il Teatro India di Roma è stato lo scenario del Contest finale il 21 maggio, della terza edizione del Festival della lettura ad alta voce, organizzato quest'anno dal Centro per il Libro e la Lettura in partnership con l’Istituzione Biblioteche di Roma, Rai Scuola, Rai Cultura e il Miur: l'edizione 2019 ha previsto il coinvolgimento di 12 scuole dell’area metropolitana di Roma Capitale – quattro per ogni ordine scolastico –, scelte nelle diverse zone della città tra quelle che ospitano un BiblioPoint.

Dopo una gara appassionante e molto combattuta, lo scettro di “Lettori Reali” è andato alla coppia di studenti - una per ciascun ordine scolastico - più votata dalla giuria presieduta dalla scrittrice Lidia Ravera, co-ideatrice del festival: i vincitori di questa edizione sono gli alunni di IIS Di Vittorio- Lattanzio (secondarie II grado), IC Parco della Vittoria (secondarie I grado) e IC Piazza Winkelmann (primarie).

Hanno condotto la sfida finale Flavia Cristiano e Romano Montroni, rispettivamente Direttrice e Presidente del Centro per il libro e la lettura, insieme ad un testimonial d’eccezione, Armando Traverso, autore-conduttore televisivo/radiofonico di RadioKids e RAI Scuola.

Gli studenti si sono impegnati in questi mesi in un percorso di lavoro sui seguenti testi di narrativa, scelti da un apposito comitato di esperti: Gianni Rodari, Favole al telefono (Scuola Primaria), Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Scuola Secondaria di primo grado), Mary Shelley, Frankenstein (Scuola Secondaria di secondo grado).

Elenco delle scuole coinvolte:

Primarie: IC Piazza Winkelmann; IC Nando Martellini; IC Parco della Vittoria; IC Elisa Scala

Secondarie di I grado: IC Piazza Winkelmann; IC Nando Martellini; IC Parco della Vittoria; IC via Solidati Tiburzi

Secondarie di II grado: Liceo Scientifico Augusto Righi; ITA Giuseppe Garibaldi; IIS Di Vittorio- Lattanzio; IIS Einstein-Bachelet.

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, diretto da Roberto Gandini, ha coordinato il percorso di formazione sulla lettura ad alta voce attraverso tre incontri tenuti presso le scuole. A Roberto Gandini (direttore artistico del Festival) si sono affiancati Maria Teresa Campus, Simonetta Graziano e Tiziana Scrocca. Gli interventi musicali creati da Andrea Filippucci hanno sottolineato la lettura dei ragazzi.

Durante l’arco della giornata l’Associazione culturale GoTellGo ha raccontato l’affascinante storia delle industrie che fiorirono nell’area dove oggi si trova il Teatro India.

