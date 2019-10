Festival della Scienza di Genova 2019

"Un punto di riferimento per la divulgazione della scienza, un’occasione di incontro per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie, uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale".

Così gli organizzatori del Festival della Scienza definiscono l'evento che si svolge ogni anno a Genova, fissato, sul calendario 2019, dal 24 ottobre al 4 novembre

Un appuntamento per tutti, ricco di incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali. Una maratona di 11 giorni "in cui le barriere fra scienze matematiche, naturali e umane, verranno abbattute e la ricerca si potrà toccare, vedere, capire senza confini".

Il Festival, che ogni anno propone le tematiche più scottanti, ispirate all'attualità del dibattito scientifico, quest'anno riserva ai visitatori prime assolute di spettacoli e mostre dedicate all’incontro tra arte e scienza, conuna particolare attenzione alle novità della ricerca più avanzata e ai ricercatori dei Paesi emergenti.

Intimamente legato alla città di Genova e alla regione Liguria, l'evento mantiene comunque un forte carattere internazionale. Gli incontri con ospiti nazionali e internazionali impreziosiscono le giornate dedicate alla scienza, dando vita a collaborazioni durature tra l'Italia e personalità e istituzioni di tutto il mondo.

