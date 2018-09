Festival Francescano, a Bologna per la X edizione

Quest’anno l’appuntamento si chiama “Tu sei bellezza” e si svolge a Bologna, in piazza Maggiore, dal 28 al 30 settembre prossimi. L’occasione è la X edizione del Festival Francescano, organizzato dal Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna che propone un ricco programma di più di 200 eventi, tutti gratuiti, ispirati al tema del bello.

Conferenze, spettacoli, attività didattiche per grandi e piccoli, workshop e, non ultimo, momenti di raccoglimento dedicato alla spiritualità. Un programma studiato per coniugare, nel nome del santo poverello, lo spirito francescano con le tematiche proposte dall’attualità.

Nato nel 2009, nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni dall’approvazione della prima regola francescana, il festival propone al pubblico la riscoperta e la condivisione – anche con i non credenti – dei valori universalmente riconosciuti del francescanesimo nella convinzione che questi possano aiutare la collettività umana ad affrontare con lo spirito giusto le crisi che caratterizzano la nostra turbolenta epoca.

E nel pieno rispetto dello stile di vita di San Francesco, che andava incontro al prossimo là dove questo si trovava, la manifestazione si svolge fuori dai luoghi di culto, nelle piazze, tra la gente proprio grazie alla “formula festival” che gli organizzatori hanno voluto adottare.

Tutti a piazza Maggiore, dunque, per una tre giorni all’insegna del concetto che il rapporto con Dio e con gli altri genera bellezza e che chi se ne fa portatore “è di per sé bellezza”. Il 26 settembre è prevista un’anteprima, alle 18.30, a Bologna in piazza Verdi con un incontro rivolto ai giovani che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Vescovo di Bologna mons. Matteo Maria Zuppi, del campione di pallacanestro Giacomo Galanda e della rock band The Sun.

Per conoscere il calendario completo degli eventi in programma, ecco il sito: http://www.festivalfrancescano.it/programma/

