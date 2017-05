Festival internazionale

“La musica dei pre accademici – Una promessa per il futuro”

Prende il via il Festival internazionale “La musica dei pre accademici – Una promessa per il futuro”, con media partnership di Rai Cultura, Rai Scuola e Radio Romania. Protagonisti della rassegna saranno i giovani e i giovanissimi musicisti italiani e di origine straniera, studenti dei conservatori, licei musicali e scuole di musica. Concerti, seminari, workshop, presentazione di libri e scambi artistici daranno vita alla rassegna che si svilupperà nell’arco di alcune settimane dal 26 maggio al 22 settembre 2017 tra Roma e i comuni di Riano (provincia di Roma) e di Cetona (provincia di Siena).

Il Festival si propone principalmente di offrire ai nuovi talenti musicali l’occasione per presentare in pubblico i risultati dei loro studi e di scambiare le proprie esperienze con altri ragazzi anche stranieri che studiano musica in Italia. Nello stesso tempo si propone di sensibilizzare enti ed istituzioni ad evitare la paventata chiusura dei corsi pre accademici attivi da alcuni anni presso i conservatori italiani.

Ideatrice e direttore artistico del Festival è la Prof.ssa Catalina Diaconu; la responsabile dell’organizzazione la Dott.ssa Rosamaria Seppoloni. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione di BluMedia.

Il Festival si svolge con il patrocinio del XV Municipio di Roma Capitale - Presidenza, con il patrocinio morale della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, del comune di Riano e del comune di Cetona, della Libera Accademia di Roma, dell’Istituto Musicale “H. W. Henze” e della Fondazione “Cantiere d’Arte” di Montepulciano. Fra le Istituzioni di prestigio che collaborano con il Festival, il Conservatorio Santa Cecilia, il Liceo Musicale La Farnesina, l’Università Popolare dello Sport, Associazione Culturale romeno-italiana Propatria ed altri.

