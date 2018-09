Festival Internazionale La Musica dei Pre Accademici. Il recital di Valeria Cristea Nechita

Il prossimo 28 settembre a Roma, con un concerto della giovane pianista Valeria Cristea Nechita, si conclude la seconda edizione del Festival Internazionale La Musica dei Pre accademici.

L’artista, diciotto anni, diplomata nel 2017 con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, si esibirà in un recital pianistico nel quale interpreterà musiche di Ludvig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Felix Mendelssohn Bartholdy e Maurice Ravel.

La rassegna, ideata dal maestro Catalina Diaconu, che ne cura anche la direzione artistica, ha proposto per il secondo anno, una serie eventi tra aprile e fine settembre, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico e le istituzioni nei confronti dell’educazione musicale dei giovani in età pre universitaria e contribuire all’intensificazione del dialogo interculturale fra studenti di varie nazionalità con la comune passione per la musica.

Fra i ragazzi partecipanti ai concerti finali del Masterclass tenuto da Catalina Diaconu fra il 31 agosto e il 7 settembre in Toscana, Samuele Cuicchio, Giacomo Refolo, Pier Paolo Vandilli accanto ai giovani di origine romena Elisa Barbalata, Georgiana Barbalata, Mihail Diaconu, Erin Ignat, che si sono esibiti in un ricco programma di musiche di tutte le epoche: da Bach e Haydn a Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Debussy fino a Scriabin e Bartok.

Altri giovani talenti di varie nazionalità hanno portato il loro contributo alla riuscita del Festival in occasione degli eventi organizzati presso la Libera Accademia di Roma ad aprile e a Valmontone, presso lo splendido Palazzo Doria Pamphilj, il 3 giugno scorso.

Per partecipare al concerto del 28 settembre, che si svolgerà alla Casa dell’Aviatore alle ore 18 (ingresso libero), è consigliata la prenotazione a questo indirizzo: segreteriasezione@romadue-broglio.eu.

Il progetto è patrocinato, tra gli altri, da: Roma Capitale, l’Ambasciata di Romania in Italia, la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, il Comune di Cetona, il Comune di Valmontone, la Fondazione Internazionale “Cantiere d’Arte” e l’Istituto Musicale “W. H. Henze” di Montepulciano.

Tags

Condividi questo articolo