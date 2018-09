Festival Visioni dal mondo, IV edizione

A Milano, da giovedì 13 a domenica 28 settembre, torna il Festival internazionale del documentario “Visioni dal mondo, immagini dalla realtà”, giunto alla sua quarta edizione. In programma proiezioni di una selezione di titoli che saranno presentati in anteprima, aperte al pubblico in tre diverse location: la Triennale di Milano, La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Tanti i temi culturali e di attualità: dall’ambiente alla corruzione, dall’immigrazione all’identità di genere senza trascurare la condizione femminile con cui fa rima il tema del coraggio. L’obiettivo è raggiungere il grande pubblico e offrire la consapevolezza, attraverso le immagini dei video racconti, di alcune realtà che riguardano il mondo che ci circonda.

Un posto centrale nel cartellone delle proiezioni è riservato al concorso “Storie dal mondo contemporaneo”, rivolto ai giovani cineasti italiani. Fanno da contorno, come ogni anno, la sezione “Panorama Internazionale” che prevede la proiezione, sempre in anteprima, di lungometraggi di autori di fama internazionale; la sezione “Panorama Italiano Fuori Concorso” in cui saranno presentati film documentari di registi italiani emergenti da cui si prenderà spunto per tavole rotonde ed incontri e la sezione "Industry Visioni Incontra", a inviti, dedicata ai professionisti del settore.

L’evento si svolge in media partnership con Rai Cultura.

Per il programma completo consulta il catalogo 2018 del Festival: http://www.visionidalmondo.it/website/wp-content/uploads/2015/06/Catalogo_2018_v4.pdf

