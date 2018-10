Fiera Didacta 2018: Giovanni Biondi, presidente Indire

Dal 18 al 20 ottobre 2018 la città di Firenze ospita alla Fortezza da Basso la seconda edizione di Fiera Didacta Italia, l’appuntamento fieristico dedicato alla scuola rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia.

Giovanni Biondi, presidente di Indire, ci illustra le novità di questa seconda edizione di Fiera Didacta, sottolineando il grande successo che ha avuto quest'anno, sintomo che "il mondo della scuola ha bisogno di un evento in cui riconoscersi, in cui portare a sistema l'innovazione che avviene nelle aule scolastiche". Biondi tiene a precisare che "Fiera Didacta non è una fiera e non è una fiera del digitale: l'innovazione non si esaurisce nel digitale, nella manifestazione fieristica, anzi il cuore di questo evento sono i contenuti, i workshop immersivi, i dibattiti che avvengono intorno ai temi focali del cambiamento della didattica, dell'innovazione, del modello educativo del tempo e dello spazio di fare scuola.

