Fintech: ecco le figure professionali più richieste

Sviluppatori, programmatori, team leader o project manager. Sono questi, secondo una recente indagine di Hunters Group - società di head-hunting leader nella ricerca e selezione di personale specializzato - le figure che avranno maggiori opportunità grazie allo sviluppo del settore Fintech, come ci illustra Davide Boati, Executive Director di Hunters Group.

In questo ambito stanno nascendo numerosissime realtà, in Italia e all'estero. E questo naturalmente si traduce in un aumento di richieste di profili specializzati che siano in grado di sfruttare, a vari livelli, le tecnologie per digitalizzare i prodotti e i servizi finanziari tradizionali: pensiamo, ad esempio, a tutte gli istituti bancari che consentono ai propri clienti di consultare il proprio conto corrente o di fare un bonifico online o tramite un'applicazione dedicata e sicura. Si tratta di professionisti altamente specializzati che abbiano spiccate competenze, sia in ambito finance sia in ambito IT, e che possono ambire a retribuzioni e opportunità di crescita molto interessanti.

Sviluppatori/Programmatori: data la particolarità di programmazione e di prodotto, questi professionisti si inseriscono in un mercato diverso da quello standard e possono quindi puntare a inquadramenti più alti rispetto ai loro colleghi, con retribuzioni che possono partire da40.000 euro/anno.

Team leader & Project Manager: anche in questo caso parliamo di figure che abbiano una reale competenza finance, data la complessità del mercato in cui si muovono. Le retribuzioni sono più alte rispetto allo standard di mercato: dai 50.000 euro per il team leader e dai 60.000 euro per il Project Manager. I responsabili dei progetti sono figure ibride tra IT, Digital e Finance, con un'esperienza paragonabile a quella di un CTO o un CDO e con retribuzioni che solitamente partono da 75.000 euro.

Il mercato Fintech è in costante fermento ed evoluzione, Sicuramente, nei prossimi anni, nasceranno nuove figure professionali e probabilmente anche nuovi percorsi di laurea o master strettamente legati a questo settore. La specializzazione sarà la chiave vincente, soprattutto in un contesto come questo che, più di ogni altro, richiede competenze molto specifiche e formazione ed aggiornamento continui.

