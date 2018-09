Fondazioni d`impresa: quale ruolo nella società odierna?

Fondazione Bracco e Fondazione Sodalitas promuovono la ricerca sulle fondazioni d’impresa operative in Italia, affidata al Laboratorio Percorsi di secondo welfare. L’ultima rilevazione realizzata in Italia sul mondo delle corporate foundation risaliva al 2009, e da allora molto è cambiato: le fondazioni d’impresa sono cresciute per numero, centralità nella strategia dell’impresa fondatrice, consapevolezza del loro ruolo, capacità innovativa, efficacia nel contribuire in modo diffuso alla qualità della vita delle persone e al benessere delle comunità.

La ricerca appena avviata vuole colmare il gap di conoscenza cresciuto negli anni, mappando le fondazioni d’impresa presenti in Italia e scattando la fotografia aggiornata di un comparto molto dinamico. L’indagine prevede una fase quantitativa e una qualitativa. Il questionario messo a punto insieme ad alcune tra le fondazioni d’impresa più significative del nostro Paese permetterà di indagare i temi e le dimensioni più rilevanti: governance, rapporto con l’impresa fondatrice, settori di intervento e modalità operative, strategie di sviluppo futuro.

L’approfondimento qualitativo permetterà di far emergere il tratto distintivo e la capacità di innovazione progettuale che sostengono l’impegno e gli obiettivi di queste fondazioni: promuovere cultura e arte, investire in istruzione e ricerca, integrare il sistema di welfare, rafforzare coesione e inclusione sociale per rispondere alle grandi sfide del nostro tempo (disoccupazione giovanile, invecchiamento della popolazione, inclusione lavorativa delle donne, migrazione, povertà e fragilità sociale).

La ricerca promossa da Fondazione Bracco e Fondazione Sodalitas, e realizzata da Percorsi di secondo welfare, aiuterà a comprendere come le fondazioni d’impresa sappiano affrontare questi temi operando come facilitatori di servizi e diritti sociali, come catalizzatori di risorse finanziarie e provider di soluzioni innovative, soprattutto grazie alla loro capacità di sviluppare sperimentazioni e progetti pilota, e di promuovere l’innovazione sociale.

I risultati quantitativi della ricerca saranno presentati a fine 2018, mentre l’integrazione qualitativa sarà disponibile nella primavera 2019. Le fondazioni d’impresa che vogliano partecipare alla ricerca, e chiunque desideri approfondirne obiettivi e contenuti, possono scrivere a info@secondowelfare.it.

Tags

Condividi questo articolo