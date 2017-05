Forum Pa, Call4ideas 2015: startup e startupper per la PA digitale

Le 12 startup vincitrici della Call, promossa da FORUM PA in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e PoliHub, si sono raccontate nel corso di questa edizione di FORUM PA 2015.

Le oltre 100 candidature arrivate alla “FORUM PA Call4ideas 2015 - Startup e Startupper per la PA digitale”, iniziativa promossa da FORUM PA in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e PoliHub – l’incubatore del Politecnico di Milano, testimoniano che si tratta di un mercato vitale e in potenziale sviluppo. Tra tutte le soluzioni presentate, la giuria composta da esperti di FORUM PA e del PoliHub ha selezionato 12 startup. Data infatti l’elevata qualità dei progetti candidati, ha deciso infatti di sceglierne due in più rispetto alle 10 previste dal bando.

Ogni giorno la PA si trova ad affrontare nuove sfide, dalla dematerializzazione al monitoraggio della spesa pubblica, dall’utilizzo dei nuovi device per comunicare e interagire con i cittadini alle soluzioni per le smart city. Ma non sempre all’interno delle amministrazioni ci sono risorse e competenze sufficienti a sviluppare nuove soluzioni per rispondere alle richieste che arrivano da una società sempre più complessa. Un valido supporto può allora arrivare da giovani imprese innovative, ricche di competenze e in grado di proporre soluzioni a un costo contenuto e scalabile, in quanto adottabili da più amministrazioni dopo averle tarate sulle specifiche esigenze di ognuna. Come sottolinea in questo senso Gianni Dominici, Direttore generale di FORUM PA: “Con questa iniziativa siamo riusciti a far parlare due mondi che di solito non dialogano tra loro. E’ invece fondamentale creare occasioni come questa, di incontro tra Pubblica amministrazione e imprese innovative, affinché nascano nuove opportunità per lo sviluppo dei territori”.

I selezionati

-ClasseDigitale

-ComunicaCity

-Domiciliazione della terapia infusionale nelle vasculopatie e nelle vasculiti

-GeoNue

-JUNKER

-mAnomissioni suolo pA

-OpenAct

-OpenMove

-Pay Box, il Comune in un click

-Park Smart - la nuova frontiera della mobilità urbana

-SEMPLICE PA SEMantic instruments for PubLIc administrators and CitizEns

-SRS - Smart Rainfall System



I progetti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri: caratteristiche del team; innovatività del progetto (intrinseca e/o di business model); sinergie/utilità per la Pubblica Amministrazione.

