Francesca Porcellato. Una testimonianza contro il bullismo

A tutti è capitato di essere vittima di bullismo, tutti ci siamo sentiti deboli. Ma ciascuno di noi può fare delle proprie debolezze un punto di forza. Francesca Porcellato, paraplegica da quando, a 18 mesi, fu investita da un camion nel vialetto di casa, e unica campionessa paraolimpica a gareggiare (e vincere) in più specialità racconta di come in prima media, dalla sua sedia a rotelle e facendo tesoro del suo corsetto per la scoliosi, ha dato una lezione al bullo della classe.

Francesca detiene un vasto palmares di Campionati italiani, europei, mondiali e paralimpiadi. Vanta 10 partecipazioni ai Giochi paralimpici, sette in quelli estivi e tre in quelli invernali, conquistando 14 medaglie. L’episodio è stato raccontato ai ragazzi delle scuole secondarie di Vicenza a "Vivere sani, Vivere bene", organizzato dalla Fondazione Zoé - Zambon Open Education .

