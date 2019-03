Francesco Cadelano: disabilità e diritto di voto

Francesco Cadelano spiega come aiutare le persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva a esercitare il proprio diritto di voto, attraverso un percorso educativo per agire in qualità di cittadini attivi, esercitando il propri diritto ed esprimendo liberamente le proprie scelte.

Francesco Cadelano è educatore all'interno del "Corso di educazione all'autonomia" dell'AIPD, sezione di Roma. Collabora nella supervisione e consulenza a livello nazionale dei percorsi di autonomia delle sezioni AIPD.

Tags

Condividi questo articolo