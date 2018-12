Franco Lorenzoni, La filosofia nella scuola primaria

Franco Lorenzoni, maestro elementare, è intervenuto al convegno La filosofia per i diritti umani e la cittadinanza che si è tenuto il 15 novembre a Villa Sciarra a Roma nella sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici in occasione del World Philosophy Day. Ci ha parlato dell'importanza della filosofia nella scuola primaria: "la filosofia è la costruzione di un contesto in cui è possibile un dialogo".

Franco Lorenzoni è nato a Roma nel 1953. È maestro elementare dal 1978. Attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa, ha fondato e dirige ad Amelia, dal 1980, la Casa-laboratorio di Cenci, un centro di ricerca e sperimentazione educativa ed artistica, particolarmente impegnato su temi ecologici e interculturali. Ha pubblicato diversi libri tra cui I Bambini pensano grande, cronaca di una avventura pedagogica e L'ospite bambino sull'educazione interculturale. Collabora alle riviste "Gli Asini", "La vita scolastica" e "Cooperazione educativa" e ha una rubrica nel supplemento culturale domenicale del "Sole 24 ore".

