Franco Marcoaldi, Amore non amore

Il tema dell’amore è centrale nella poetica di Franco Marcoaldi che già nel 1997 pubblica da Bompiani una raccolta dal titolo Amore non Amore (poi riedita e accresciuta per lo stesso editore nel 2003). Ora La nave di Teseo pubblica Amore non amore, con il sottotitolo Cento poesie: un canzoniere che mescola sacro e profano, riflessione esistenziale e controcanto ironico sul sentimento che ci scompiglia, ci tormenta, ci turba, ma può anche annoiarci e renderci infidi. Eros è presente in questo libro come divinità bizzosa “che adora lo scompiglio” che “promette a un tempo eccitazione e pace, /sangue che infiamma e riposante luce, /la quiete familiare e sconosciuto ardore”. Versi dalla misura classica e dal contenuto modernissimo ("Futili e inquieti, incapaci/ di annoiarci e di sostare,/ sotto la pressione costante/ degli eventi, più non sappiamo/che cosa sia durare”). Ma la conclusione è sempre quella:

Se la promessa d’Amore

Nove volte su dieci porta

Dritti dritti alla rovina,

è vero anche

che scomparso Eros, l’orizzonte

di vita s’abbuia, perfino

quando albeggia, perfino

in una assolatissima mattina.

Amore non Amore è anche uno spettacolo di poesie e canzoni che Franco Marcoaldi e Peppe Servillo, con alla chitarra Cristiano Califano, portano in questi giorni nei teatri italiani.

Franco Marcoaldi, poeta e saggista, collabora alla Repubblica. Ha pubblicato i libri di poesia: A mosca cieca (Einaudi 1992), Celibi al limbo (Einaudi 1995), Amore non Amore (Bompiani 1997), L’isola celeste (Einaudi, 2000), Animali in versi (Einaudi, 2006), Il tempo ormai breve (Einaudi, 2008), La trappola (Einaudi, 2012). È inoltre autore di Voci rubate (Einaudi 1993), Benjaminowo: padre e figlio (Bompiani, 2004), Viaggio al centro della provincia (Einaudi, 2009), Sconcerto (Bompiani, 2010), Baldo-I cani ci guardano (Einaudi, 2011), La trappola (Einaudi, 2012), Il mondo sia lodato (Einaudi, 2015), Tutto qui (2017).

