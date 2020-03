Frascati Scienza: a scuola con gli scienziati

Un'iniziativa altamente qualificata messa in campo dagli scienziati e dai ricercatori di Frascati Scienza che, a partire dal 12 marzo 2020, propongono agli studenti e alle studentesse di ogni ordine e grado, costretti a casa dall'emergenza Covid-19, un programma di lezioni multidisciplinari e interattive a distanza della durata di 45/60 minuti ciascuna.

"Scienza Contagiosa", curato dai membri del comitato scientifico dell'associazione, prevede classi virtuali su un'ampia gamma di tematiche: dalla fisica delle particelle alla rivoluzione industriale 4.0. Previsto anche un approfondimento dedicato al virus che sta cambiando in modo così radicale le nostre abitudini e il nostro stile di vita, realizzato insieme ai partner dell’Istituto Superiore di Sanità e alla Dr.ssa Caterina Rizzo, medico epidemiologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Si parte il 12 marzo alle 11.00 con la lezione della professoressa Catalina Curceanu, primo ricercatore dei Laboratori di Frascati dell’INFN, che parlerà de "La magia degli acceleratori di particelle: dalla caccia alla materia oscura alla terapia dei tumori" per conoscere da vicino gli strumenti che aiutano la scienza a conoscere il mondo, dalla struttura dell’atomo a quella delle stelle, senza trascurare il fatto che si tratta di ottimi alleati nella cura dei tumori.

Il secondo appuntamento, fissato per il 16 marzo, sempre alle 11.00 , verterà su "Industria 4.0 e cybersecurity: Matrix è adesso". Il tema della lezione è la digitalizzazione che sta investendo tutti i comparti produttivi, dando vita a quella che è comunemente conosciuta come la quarta rivoluzione industriale. Protagonisti dell'incontro Sabina Di Giuliomaria, Responsabile Divisione CERTBI del Dipartimento Informatica della Banca d’Italia, Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione presso Università LUMSA e Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN.

Per partecipare basterà, nei giorni e agli orari indicati, accedere ai canali ufficiali di Frascati Scienza, a cominciare dalla pagina Facebook. Ci si può anche iscrivere al canale YouTube e seguire la diretta. Per chi non è disponibile agli orari stabiliti, verrà predisposta una replica per la IG TV del profilo Instagram.





