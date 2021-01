Fuga dal silenzio - Giorno della Memoria 2021

Per la Giornata della Memoria del 27 gennaio 2021, Rai Scuola organizzerà uno Speciale di 30' dal titolo "Fuga dal silenzio - Giorno della Memoria 2021" che andrà in onda alle ore 11:30 (e in replica alle 15:30, 19:30 e 23:00) e nella quale vengono raccolti alcuni progetti realizzati in alcune scuole superiori che hanno partecipato al Concorso per l'anno 2021, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dal titolo "Scuola e memoria. I giovani ricordano la Shoah".

Quest'anno nel bando del concorso si è voluto precisare che l'obiettivo da dare ai progetti ha un suo preciso indirizzo: "A partire dal 1945, dopo la Liberazione e la fine della II guerra mondiale, il ritorno alla vita non fu facile, soprattutto per chi era stato costretto alla clandestinità per salvare la propria vita, era sopravvissuto alle persecuzioni nazi-fasciste, ai campi di sterminio, alla deportazione politica e militare, alle stragi. Occorreva superare il trauma individuale e collettivo e riconquistare il proprio nome, la propria identità, la casa, il lavoro, gli affetti, le abitudini, gli amici, le speranze. Documentatevi sulle storie di queste persone, raccontate le difficoltà che dovettero affrontare e ricostruite il clima dell'epoca, con modalità che vi sono più congeniali."

Oltre al racconto di alcuni progetti presentati, sarà nostra cura informare delle scuole vincitrici del concorso che verranno resi noti dopo il 7 gennaio 2021. Sempre in merito alla Giornata della Memoria, una particolare attenzione verrà data al progetto del compositore Francesco Lotoro del Conservatorio di Bari che dal 1989 raccoglie e seleziona musiche e spartiti composte e scritti dai deportati e dai prigionieri politici e militari di tutto il mondo negli anni che vanno dal 1933 al 1953. Il maestro, oltre a raccontarci del suo progetto, ci selezionerà alcuni brani appena raccolti e scritti da donne italiane deportate.

Tags

Condividi questo articolo