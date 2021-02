Future Education: la seconda puntata della #DigitalChallenge

Dopo un primo speciale introduttivo, con la presentazione dell’iniziativa, ecco il secondo video dedicato alla Future Education - Italy Expo 2020: Rethinking education for a world of change, la prima #DigitalChallenge internazionale a livello studentesco, promossa dal Commissariato per la partecipazione dell'Italia alla prossima Esposizione Universale (Dubai, 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022).

La presentazione dei progetti dei team partecipanti e l’incontro con la Professoressa Nihel Chabrak, Amministratore delegato dello Science and Innovation Park della United Arab Emirates University e Direttore del Padiglione UAEU a Expo 2020 Dubai sono questi gli highligth del secondo appuntamento.

La sfida coinvolge 70 team con 633 studenti provenienti da 47 Paesi, a testimonianza dell’incredibile eterogeneità in termini di provenienza geografica, scolastica e universitaria della straordinaria iniziativa del Padiglione Italia in vista della prossima Esposizione Universale.

Nel video i momenti salienti delle sei sessioni dedicate alla presentazione dei progetti, le pitch session ed alcuni flash dell’incontro dedicato alla partnership tra il Commissariato Generale per la partecipazione del nostro Paese a Expo 2020 Dubai e la UAEU.

Il Commissario Paolo Glisenti e la Prof.ssa Chabrak hanno discusso delle prospettive per “l’istruzione del futuro”, sottolineando come grazie a iniziative cine quelle del nostro Paese e all’adesione di così tanti studenti da tutto il mondo si possano gettare le basi per un “nuovo modello, nell’interesse di tutti”.

Nel prossimo appuntamento verranno resi noti i progetti ritenuti meritevoli di accedere all’ultima sessione, quella che vedrà incoronato il team vincitore.

Tags

Condividi questo articolo