Perché, oggi, è ancora così attuale la storia di Galileo? Questa è la domanda cjhe si pone il libro scritto da Luciano Canova "Galileo Reloaded. Il metodo scientifico nell`era della post verità", editto da Egea. Dalle pagine di questa biografia pop e insieme rigorosa, Galileo ci parla a distanza di quattro secoli e le sue vicende descrivono un’Italia, e un italiano, decisamente moderni. In un Paese che vive una forte lacerazione generazionale, Galileo può essere per i giovani un esempio di intraprendenza e ambizione degne di uno startupper che sa mettersi continuamente in gioco.

E riabilita insieme la figura dell’anziano: a settant’anni compiuti – tanti ne aveva quando finì sotto processo – Galileo non è un vecchio che si rassegna a guardare cantieri come un umarell. Proprio ciò che affronta sul piano umano e scientifico fa della sua storia un racconto necessario per ridare speranza all’Italia. Infine, ma non meno importante, in tempi di post-verità di tutti i generi che sembrano tingere il futuro di sfumature fosche, vale la pena raccontare la storia di Galileo per vedere, a distanza di quattro secoli, che ne è stato del seme del dubbio piantato dal grande scienziato.



Luciano Canova insegna alla Scuola Enrico Mattei e all’Università di Pavia. Collabora con diverse testate di divulgazione, fra le quali lavoce.info, infodata, ilsole24ore.com, glistatigenerali.com. È docente di Economia della felicità sulla piattaforma digitale oilproject.com

