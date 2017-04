Genova mostra tutto il talento e la creatività di Modigliani

Il vero, grande sempre più travolgente successo lo ebbe solo a partire dalla sua scomparsa. Stiamo parlando di Amedeo Modigliani, cui certo non giovarono un carattere collerico, le liti, le ubriacature, per vedere riconosciuto in vita il suo tanto strordinario quanto originale talento. Non c'è dubbio infatti che nessuno come lui ha reso con altrettanta efficacia l'effervescente clima parigino dell'inizio del secolo scorso. Per farlo, il pittore livornese ha scelto di dipingere soprattutto ritratti, benchè il suo mercante d'arte gli consigliasse di dedicarsi ai paesaggi. Ma Modigliani aveva al centro della sua ricerca artistica la figura umana, come ben dimostrano la trentina di dipinti che ora Genova espone in un a mostra a Palazzo Ducale. Tanti sono infatti i quadri che l'artista italiano dedica ad amici, intellettuali dell' epoca, modelle più o meno occasionali, compagni d'avventure. Guardando l'esposizione è evidente la cifra stilistica di Modigliani, la sua pittura estrema, introversa, introspettiva e col passare del tempo le sue tele tendono ad una essenzialità sempre più assoluta, con la linea come fondamentale elemento compositivo e conseguente allungamento sinuoso e sensuale della figura. Proprio quei Nudi che tanto scandalo suscitarono all'epoca , sono al centro di questa mostra che noi ci siamo fatti raccontare dai due curatori, Rudy Chiappini e Stefano Zuffi.

"Modigliani"

Genova, Palazzo Ducale

16 Marzo - 16 Luglio

Tags

Condividi questo articolo