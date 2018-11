Giacomo Rizzolatti. Come funzionano i "neuroni specchio"

Cosa sono, come e in che occasioni si attivano i cosiddetti "neuroni specchio"? Ce ne parla, dall'edizione 2018 della manifestazione "Vivere sani, vivere bene", organizzato a Vicenza dalla Fondazione Zoè - Zambon Open Education, il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, professore emerito all’Università di Parma e responsabile del Dipartimento di Neuroscienze del CNR di Parma, noto per aver scoperto, assieme alla sua equipe, proprio questo particolare tipo di neuroni, prima nelle scimmie e poi nell’uomo. Qui ce ne spiega le sorprendenti proprietà.





