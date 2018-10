Giorgio Manzi. Come e quando siamo diventati umani

"Qualcosa di molto speciale". Sottotitolo: "Come e quando siamo diventati umani". In questa intervista, realizzata al festival Dialoghi di Trani 2018, il paleoantropologo Giorgio Manzi ci parla del librodi divulgazione, scritto con Fabio Di Vincenzo, sul cammino dell'evoluzione umana che è anche il catalogo della mostra "Homo. Qualcosa di molto speciale. Come e quando siamo diventati umani" (12 maggio-31 dicembre 2018 - Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini - Caprinica Prenestina, Rm).

Tags

Condividi questo articolo