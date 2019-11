Giornata Mondiale della TV

Il 21 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Televisione. La ricorrenza, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricorda il giorno in cui nel 1996 si è svolto a New York il primo “World television forum”, evento che ha riunito i principali rappresentanti del mondo televisivo per discutere degli sviluppi presenti e futuri del mezzo. Oggi la ricorrenza rappresenta l’occasione per riflettere anche sui processi evolutivi che tale media sta vivendo: da semplice apparecchio posto nei salotti delle case a strumento interattivo collegato a web, a smartphone, pc e tablet. Nonostante la globale diffusione di internet, la televisione continua ad avere un peso rilevante nella vita di milioni di persone per quanto concerne informazione, intrattenimento e cultura, rivestendo, come ribadito dalle Nazioni Unite, un ruolo fondamentale per la democrazia e la libertà di informazione.

