Giovanni Maria Flick: la riforma del Titolo V della Costituzione

Nell’ambito delle Giornate della lingua italiana (Olimpiadi di Italiano), che si sono svolte a Firenze dal 26 al 28 marzo 2018, è stato affrontato il tema della Costituzione della Repubblica italiana come patrimonio linguistico oltre che come testo giuridico fondamentale, a 70 anni dalla sua entrata in vigore. Il Presidente emerito della Corte Costituzionale, già Ministro di Grazia e Giustizia, Giovanni Maria Flick ha tenuto ai ragazzi una lezione sul tema: "Conoscere la Costituzione: dalla memoria del passato al progetto del futuro".

In questo video Flick parla della riforma del Titolo V approvata nel 2001 con tre soli voti di maggioranza e degli effetti che ha comportato negli anni successivi sui rapporti tra Stato e regioni.

