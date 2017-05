Giuliano Malatesta: la Barcellona di Manuel Vázquez Montalbán

“Tutta l’opera di Manuel Vázquez Montalbán racconta la città di Barcellona”: così si apre l’intervista a Giuliano Maltesta, che ha scritto per Giulio Perrone El niño del balcón. La Barcellona di Manuel Vázquez Montalbán. Nel libro Malatesta offre un duplice ritratto: quello di una Barcellona popolare ormai spazzata via dalla modernizzazione e quella dello scrittore che in questa città si identificava e trovava la propria fonte ispiratrice. Con Malatesta abbiamo parlato di Carmen Balcells, “super agente letteraria” che determinò la fortuna della letteratura latino americana e dello stesso Montalbán, e delle tre passioni dell’inventore di Pepe Carvalho: calcio, cibo e politica.

Giuliano Malatesta è nato a Roma nel 1972. È laureato in sociologia, giornalista professionista. Ha lavorato all’Ansa e per il Messaggero, attualmente è collaboratore per il Venerdì di Repubblica e per il Manifesto e collabora per varie testate nazionali e locali. Ha scritto Blues Higway. Da Chicago a New Orleans. Viaggio alle origini della musica americana (Arcana, 2015).

