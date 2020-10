Giunti Scuola lancia la nuova piattaforma digitale giuntiscuola.it IO+

Da sempre sensibile al tema dell'innovazione dell'editoria scolastica, il gruppo Giunti ha risposto al recente Piano scolastico del MIUR, con un profondo rinnovamento della propria offerta digitale.

Durante il convegno “Star bene a scuola”, che si è tenuto online sabato 3 ottobre, ha presentato il nuovo ambiente digitale giuntiscuola.it IO+. Si tratta di una piattaforma completamente ridisegnata che offre a docenti, educatori e formatori contenuti di qualità e mette a disposizione il proprio patrimonio letterario su didattica e pedagogia delle storiche riviste Giunti oltre ad un numero importante di nuovi “oggetti digitali”.



35mila strumenti per la didattica – lezioni, articoli, file multimediali - sono ora a disposizione sul nuovo ambiente digitale. Il progetto nasce dalla volontà di far fronte alle esigenze dei docenti di oggi, ma anche dei genitori e degli alunni, incoraggiando l’interazione e la personalizzazione dei contenuti perché ciascun appartenente alla “comunità educante” possa costruire un’esperienza digitale del tutto aderente alle proprie necessità.



Una recente indagine di Global Campaign for Education Italia con AstraRicerche, che ha coinvolto oltre 2.800 insegnanti in tutta la penisola, rileva che l’80% degli insegnanti considera la Didattica a Distanza un moltiplicatore di disuguaglianza. Le sollecitazioni raccolte dalla ricerca hanno fotografato complessità quotidiane degli studenti, tra disagio in famiglia, difficoltà di connessione e la fatica di mantenere la concentrazione davanti a uno schermo.

Anche per rispondere a queste problematiche risulta particolarmente gradita, nell’indagine, l’idea di una piattaforma online (49.1% ‘molto’, 36.1% ’abbastanza’), che vada oltre gli incontri con esperti presso le scuole (40.8% ‘molto’) e che sia anche una piazza virtuale in cui i docenti di tutta Italia possano confrontarsi su temi relativi a scuola, cambiamenti sociali ed economici, generando proposte concrete per il Paese (idea apprezzata dal 78.9% del campione).



Il nuovo ambiente digitale giuntiscuola.it IO+ va in questa direzione, capace di intercettare e sviluppare le esigenze di cambiamento tecnologico già in atto da anni nella scuola e sempre più evidenti e urgenti con i recenti avvenimenti. In forma di fruizione libera o in forma di abbonamento con il servizio IO+ , l’ambiente digitale offre un supporto valido per la Didattica Digitale Integrata, prevista di recente nel Piano scolastico del MIUR, che chiede ai docenti l’utilizzo di strumenti digitali per una didattica più flessibile e integrata.



Cuore del nuovo ambiente digitale sono le lezioni, un pacchetto con tutto l’occorrente per spiegare in maniera esaustiva e varia un argomento, e gli articoli, contributi degli autori di Giunti, con la novità per gli utenti di poter proporre un contenuto originale e diventare essi stessi autori. Gli strumenti sono schede didattiche, testi e risorse multimediali e interattive da fruire o, anche scaricare. La vera innovazione di giuntiscuola.it IO+ sono le raccolte, materiali diversificati collezionabili in un’unica playlist di contenuti, navigabile e condivisibile con tutti gli utenti Giunti Scuola.



