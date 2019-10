Giuseppe Passarino. Progetto SUPERSCIENCEME

SUPERSCIENCEME

SuperScienceMe – REAsearCH in your REACH! Un viaggio con il supereroe alla scoperta della scienza, della tecnologia e dell'innovazione prodotte dagli atenei calabresi, dal CNR e dalle aziende innovative del territorio. I viaggiatori - studenti, professionisti, famiglie, cittadini di ogni età ed estrazione - saranno guidati dai ricercatori che mostreranno loro tutto quello che fanno ogni giorno per il progresso della società.

