Giuseppe Varchetta. Gli effetti delle immagini cinematografiche sulla nostra mente

La mente umana, quando pensa, pensa per immagini. Anche quando scrive e racconta. Pensiamo per immagini e le immagini ci emozionano. Per questo il cinema è un luogo straordinario per emozionarci e pensare in maniera adulta. Lo psicologo Giuseppe Varchetta a "Vivere sani, Vivere bene 2018" organizzato dalla Fondazione Zoé - Zambon Open Education, racconta come le immagine, in particolare quelle cinematografiche, influenzano il nostro cervello, e non solo.

