Giuseppe Verdi. Don Carlos: la saggezza dei vecchi

Nel filmato Alessandro Baricco racconta l’opera, nei suoi aspetti narrativi e simbolici. Il tema è la vecchiaia e l’opera è Don Carlos, grand-opèra in cinque atti scritto da Verdi per l’Opéra di Parigi, prima rappresentazione 1867. In Don Carlos, accanto agli amanti, giovani e belli, c’è un vecchio, che rappresenta il destino, e il suo compito è ostacolare i desideri dei giovani. Filippo II è un vecchio sovrano potente che sposa Elisabetta, la donna amata dal figlio. Il suo gesto di potere non gli porterà la felicità. Ascoltiamo Filippo II, il basso Robert LLoyd cantare un passo famoso dell’opera, come un doloroso monologo, “Ella giammai m’amò”.

